Im Norden: Auto rollt ins Wasser – Fahrer von Zeugen gerettet

Schreckmoment am Mittwochabend am Schleswiger Hafen (Kreis Schleswig-Flensburg). Dort ist aus bislang ungeklärter Ursache ein Auto samt Fahrer in die Schlei gerollt. Beherzte Augenzeugen retteten den Insassen.

Zu dem Unglück kam es gegen 19.50 Uhr. Eine Frau saß zusammen mit zwei Freunden in einem Bistro am Hafen, als sie entdeckten, dass ein Auto die Slipanlage, auf der eigentlich Boote zu Wasser gelassen werden, hinunter in das Wasser rollte. Sie zögerten nicht lange und eilten zur Hilfe.

Beherzte Augenzeugen retten den Fahrer

Während die Frau den Notruf wählte, stiegen die Männer ins Wasser, kletterten auf ein Boot und hielten den rollenden Wagen fest. Einer der Männer zog den Fahrer dann schließlich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Auto. Dies bestätigte die Feuerwehr.

Das könnte Sie auch interessieren: 25-Jähriger niedergestochen: Tatverdächtiger nach Fotofahndung in U-Haft

Der Gerettete wurde von Sanitätern untersucht, er blieb unverletzt. Feuerwehrleute zogen das Auto aus dem Wasser. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unglück kommen konnte.