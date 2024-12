Auto nach Unfall in Flammen – Passanten retten Fahrer

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) haben Passanten in der Nacht zu Heiligabend einen Autofahrer vor dem fast sicheren Tod bewahrt. Der Mann war in seinem Wagen mit einem anderen Fahrzeug kollidiert. Sein Auto überschlug sich und ging dann in Flammen auf.

Zu dem Unfall kam es gegen 1.45 Uhr an der Eckernförder Straße. Hier war ein VW-Fahrer aus ungeklärter Ursache mit einem anderen Fahrzeug kollidiert. Der VW kam von der Straße ab, krachte gegen einen Stromkasten und überschlug sich dann. Plötzlich stand das Auto in Flammen.

Anwohner ziehen Mann aus brennendem Auto

Anwohner, die von dem Krach aus dem Schlaf gerissen worden waren, eilten auf die Straße und zogen den VW-Fahrer aus dem brennenden Auto. Er sowie der andere Fahrer wurden vom zwischenzeitlich eingetroffenen Rettungsdienst versorgt. Beide kamen in eine Klinik. Trotz intensiver Löschversuche durch die Feuerwehr brannte der VW aus.

Die Polizei vermutet als Unfallursache, dass der Fahrer des VW mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Zusammen mit einem Sachverständigen wird der genaue Hergang ermittelt.