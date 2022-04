Auto landet kopfüber in Wassergraben – zwei Teenager vor Ertrinken gerettet

Schlimmer Unfall bei der Ortschaft Sommerland (Kreis Steinburg): Ein mit drei jungen Menschen besetztes Auto hat sich in der Nacht auf Karfreitag auf einer Landstraße überschlagen und landete kopfüber in einem Wassergraben.

Der Unfall passierte laut eines Feuerwehrsprechers gegen 2.40 Uhr in der Straße Lesigfeld. Hier war eine 19-Jährige zusammen mit zwei Beifahrern (18 und 19 Jahre) in einem VW unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen von der Straße ab, krachte erst gegen einen Baum und überschlug sich dann. Schließlich landete das Auto kopfüber in einem Wassergraben.

Kreis Steinburg: Unfallopfer vor dem Ertrinken gerettet

Eine Insassin konnte sich laut Polizei aus dem Wrack befreien und einen Notruf absetzen. Aufgrund der dramatischen Lage rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften an. Feuerwehrmänner und ein Polizist sprangen in das kalte Wasser und retteten die übrigen zwei Insassen. Alle kamen in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe laut Polizei aber bei keinem der Unfallopfer.

Das könnte Sie auch interessieren: Irrer Zufall: Wie ein beklauter Hamburger Gastronom seine Luxus-Uhren zurückbekam

Ein Alkoholtest wurde angeordnet. Über das Ergebnis hüllt sich die Polizei in Schweigen. Die Unfallstelle war längere Zeit gesperrt.