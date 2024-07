Im Norden: Audi kommt von Straße ab und prallt gegen Baum

Schwerer Unfall im Kreis Pinneberg: An der Kellerstraße in Rellingen ist am Donnerstagmittag ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

In dem Audi saß ein älteres Paar, am Steuer der Mann, der aus bisher ungeklärten Gründen das Auto nach links zog und über die Gegenspur fuhr, bevor es zur Kollision mit dem Baum kam.

Unfall in Rellingen: Polizei ermittelt

Der Audi verformte sich derart stark, dass die Insassen in dem Fahrzeug eingeklemmt wurden. Die Feuerwehr kam mit schwerem Gerät und befreite das Paar. Beide kamen mit schweren Verletzungen in ein nahes Krankenhaus.

Die Polizei hatte derweil die Straße gesperrt und den Unfall aufgenommen. Sie will nun versuchen, den Unfall zu rekonstruieren. Die genaue Ursache ist nämlich noch unklar.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Behinderungen, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Das Auto musste abgeschleppt werden. (dg)