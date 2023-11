Amok-Drohung an Schule bei Hamburg: Polizei im Einsatz

Am Mittwochmorgen ging am Otto-Hahn-Gymnasium in Geesthacht bei Hamburg ein besorgniserregender Anruf ein. Eine bisher nicht-identifizierte Person kündigte darin eine „Amoktat“ an.

Nach dem Droh-Anruf verständigte die Schulleitung umgehend die Polizei. Doch die konnte keine belastbaren Anhaltspunkte für eine geplante Umsetzung der angekündigten Tat finden.

Geesthacht: Amok-Anruf an Gymnasium alarmiert Polizei

Der normale Schulbetrieb durfte deshalb stattfinden – mit einer wichtigen Einschränkung: Die Polizei führte „Präsenz- und Einlasskontrollen“ durch und behält den Tag über die Umgebung des Gymnasiums im Auge.

Das könnte Sie auch interessieren: Lehrer bedroht – festgenommene Kinder wieder frei: Das jüngste ist erst elf!

Damit wolle man dem „gesteigerten Sicherheitsbedürnis von Eltern, Schülern und des Lehrkörpers gerecht werden“, gab die Polizeidirektion Ratzeburg in einer Pressemitteilung bekannt. (doe)