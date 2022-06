Nahe Hamburg: Amok-Alarm in Berufsschule – Großeinsatz der Polizei

In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ist am Dienstagmorgen in einer Berufsschule Amok-Alarm ausgelöst worden. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen und einer Sondereinheit an. Die Zufahrtsstraßen sowie ein Supermarkt wurden gesperrt.

Nach MOPO-Informationen wurde die Polizei um 10.30 Uhr zu der Schule am Schanzenbarg gerufen. Auch mehrere Rettungskräfte waren angerückt. Den Beamten zufolge hatte ein Schüler angedroht, eine Straftat zu begehen.

Amok-Alarm: Schüler festgenommen – drei Menschen müssen behandelt werden

Der Bereich um die Schule wurde abgesperrt, eine Fahndung nach dem Schüler umgehend eingeleitet. Im Zuge dessen wurde auch eine Kaufland-Filiale in der Ratzeburger Straße durchsucht. Schließlich konnte der Tatverdächtige am Bad Oldesloer Bahnhof angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Daraufhin konnte der Einsatz beendet werden. Drei Personen mussten wegen Kreislaufbeschwerden und eines Panikanfalls medizinisch behandelt werden. Die genauen Hintergründe über Art und Motivation der Androhung sind derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.