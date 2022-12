Ihr Mann betrog sie mit diesem Ex-Pornostar: FDP-Politikerin packt aus

Der FDP-Abgeordnete Hagen Reinhold und die FDP-Politikerin Karoline Preisler sind getrennt – doch die Trennung war alles andere als sauber, wie die Juristin jetzt der „Bild“ verriet. Er soll sie noch während der Beziehung betrogen haben – mit einem früheren Erotik-Star.

16 Jahre waren die beiden ein Paar, haben drei gemeinsame Kinder. Reinhold (44) behauptetet nach der Trennung, dass seine Beziehung zu Ex-Erotikstar und Reality-Sternchen Annina Ucatis Semmelhaack (43), die inzwischen für die FDP in Schleswig-Holstein kandidiert, erst danach begonnen habe.

picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Bernd Wüstneck Die Juristin Karoline Preisler fühlt sich in mehr als einer Hinsicht betrogen. Die Juristin Karoline Preisler fühlt sich in mehr als einer Hinsicht betrogen.

Das sei eine Lüge, sagte Preisler (51) der Bild-Zeitung.

Betrogen neben den Fotos der gemeinsame Kinder

Preisler: „ Ich hätte es aber respektvoller gefunden, wenn die Treffen nicht auch noch in meiner Berliner Wohnung und in meinem Bett, neben den Fotos unserer Kinder, die auf dem Regal standen, stattgefunden hätten.“ Die Politikerin, die von der FDP als Verfassungsrichterin in Brandenburg vorgeschlagen wurde, regt vor allem auf, dass sie hintergangen wurde.

„Alle wussten, außer mir“

„Der Flurfunk im Bundestag wusste es, meine Nachbarin wusste es. Ich war die Einzige, die es nicht wusste. Und ich habe Frau Semmelhaack noch mit einer persönlichen Nachricht in der liberalen Frauenfamilie begrüßt. Das ist mir heute unangenehm.“ Sie verzeiht ihrem Ex vor allem nicht, dass er sie anlügt, aber auch die Öffentlichkeit und die Wähler.

Annina Semmelhaack wurde als Erotikstar, Partysängerin und selbst ernanntes „Promiluder“ bekannt. Sie ist (noch) mit einem Elmshorner Bauunternehmer verheiratet und will im kommenden Jahr in Elmshorn für die FDP kandidieren.