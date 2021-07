Hubschrauber im Einsatz: Schrecklicher Unfall auf Landstraße – ein Schwerverletzter

Schafflund –

Bei einem schweren Unfall bei Schafflund (Kreis Schleswig-Flensburg) wurde an Heiligabend ein Autofahrer scher verletzt. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot an. Der Notarzt wurde mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen.

Der Unfall passierte nach MOPO-Informationen am Nachmittag des Heiligabend auf der B199 zwischen Wallsbüll und Schafflund. Aus bislang ungeklärter Ursache war die Fahrerin eines Audi A4 hier in den Gegenverkehr geraten. Der Fahrer eines entgegenkommenden Audi 80 hatte keine Chance, auszuweichen. Es kam zum Frontalcrash.

Frontal-Crash im Norden fordert einen Schwerverletzten

Als die alarmierte Feuerwehr am Einsatzort eintraf, bot sich den Rettern ein dramatisches Bild. Der Fahrer des Audi 80 war in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Um ihn zu befreien, mußte das Dach des Fahrzeugs abgetrennt werden. Danach wurde das Unfallopfer vom Notarzt versorgt und in eine Klinik transportiert.

Auch die Fahrerin des Audi A4 wurde bei dem Unfall verletzt. Die kam mit einem Rettungswagen in die Klinik. Die Bundestraße war für die Dauer der Rettungsarbeiten rund zwei Stunden voll gesperrt.