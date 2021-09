Alarm für die Feuerwehr Reinbeck: Am Freitagabend mussten die Retter ausrücken, nachdem Anwohner den Notruf gewählt und Flammen gemeldet hatten. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stand ein Auto in Vollbrand.

Die Feuerwehr wurde gegen 23 Uhr alarmiert. Anwohner meldeten Flammen und Rauch in den Straßenzügen Ladestraße und Bahnsenallee. Sofort rückten mehrere Löschfahrzeuge aus. Am Einsatzort angekommen stellten die Retter dann einen brennenden Renault fest. Meterhohe Flammen schlugen in den Nachthimmel.

Feueralarm bei Hamburg – Retter löschen brennendes Auto

Während die ebenfalls angerückte Polizei den Bereich absperrte, machten sich die Retter daran das Feuer mit Wasser und Schaum zu löschen. Nach gut 20 Minuten war es geschafft. An dem Pkw entstand Totalschaden. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.