Bei einem Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Herzhorn (Kreis Steinburg) wurden am Donnerstagabend zwei Lagerhallen, in denen Landmaschinen standen, zerstört. Die Besitzer hatten gegen 22.45 Uhr einen Knall gehört und die Feuerwehr gerufen.

Fünf Feuerwehren und 80 Einsatzkräfte mussten anrücken, um die brennenden Lagerhallen zu löschen, so Jan Päper von der Feuerwehr Horst-Herzhorn zur MOPO. Die Löscharbeiten dauerten bis kurz vor vier Uhr morgens an, auch ein Bagger, mit dem Wände eingerissen werden mussten, kam zum Einsatz, damit die Einsatzkräfte an letzte Glutnester gelangen konnten.

Herzhorn: Lagerhallen Brand auf landwirtschaftlichen Betrieb

„Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte, konnte ein Überspringen auf umliegende Gebäude verhindert werden“, so Päper. Eine Brandursache sei bisher noch nicht bekannt, auch über die Schadenshöhe ließe sich noch nichts sagen. (mp/cnz)