Heldentat im Norden: Autofahrer bemerkt zufällig Feuer – und rettet brennende Frau

Unglaubliches Feuerdrama im Kreis Dithmarschen: Ein Autofahrer entdeckte dort am Mittwochnachmittag durch Zufall Flammen in einem Einfamilienhaus – und klopfte an die Tür. Ihm wurde von der Bewohnerin geöffnet, deren Kleidung in Flammen stand!

Wie die MOPO erfuhr, passierte der Vorfall gegen 16.10 Uhr in der Straße Alter Deichweg. Friseurmeister Dennis von Horn (37) fuhr zu dem Zeitpunkt dort vorbei und bemerkte Flammen durch das Fenster eines Hauses.

Sofort hielt er an und rannte zum Haus. Ihm öffnete die Bewohnerin in brennender Kleidung und lief umgehend ins brennende Zimmer zurück.

Geistesgegenwärtig griff von Horn zu einem Läufer im Flur und wickelte die brennende Frau darin ein, um die Flammen zu ersticken. Danach versuchte er noch, den Brand im Wohnzimmer zu löschen. Hier hatte offenbar ein Adventsgesteck Feuer gefangen.

Ein Nachbar, der durch Geschrei auf das Drama aufmerksam geworden war, alarmierte die Feuerwehr. Die rückte mit einem Großaufgebot und dem Notarzt an.

Der Mediziner versorgte das Brandopfer. Danach kam es mit schweren Verbrennung in eine Hamburger Spezialklinik.