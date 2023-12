Schwerer Unfall im Norden: Betonmischer kracht in Reetdachhaus!

Heftiger Unfall in Blomesche Wildnis (Kreis Steinburg)! Ein 32 Tonnen schwerer Betonmischer geriet am Dienstagmorgen von der B431 ab und fuhr in ein Reetdachhaus.

Der Vorfall ereignete sich gegen 7 Uhr Uhr auf der Straße Am Altendeich. Ein 29-jähriger Fahrer war mit einem beladenen Betonmischer unterwegs, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und in das Wohnhaus krachte.

Der Fahrer erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen, weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Die Straße Am Altendeich bleibt während der Bergung des Betonmischers für unbestimmte Zeit gesperrt. Ein Fachmann wird das erheblich beschädigte Haus auf seine Statik prüfen müssen. (mp)