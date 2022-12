Das Leben auf einer Hallig gilt für viele als Erfüllung einer großen Sehnsucht. Eine kleine, enge Dorfgemeinschaft, viel Natur – und die Nordsee drumherum. Auf der Hallig Hooge (Landkreis Nordfriesland) hat das Idyll zuletzt allerdings leichte Risse bekommen. Jetzt soll ein Halligkümmerer oder eine Halligkümmerin den Zusammenhalt wieder stärken. Die Idee dieses besonderen Jobs und was Bewerber mitbringen müssen, lesen Sie mit MOPO+ – jetzt vier Wochen lang für 0,99€ testen!

Das Leben auf einer Hallig gilt für viele als Erfüllung einer großen Sehnsucht. Eine verschworene Dorfgemeinschaft, viel Natur – und die Nordsee drumherum. Auf der Hallig Hooge (Landkreis Nordfriesland) hat das Idyll zuletzt allerdings Risse bekommen. Jetzt soll ein Halligkümmerer oder eine Halligkümmerin den Zusammenhalt wieder stärken.

„Die Struktur auf der Hallig hat sich verändert“, erzählt Hallig-Bürgermeisterin Katja Just von der Wählergemeinschaft Hooge im Gespräch mit der MOPO. Großfamilien, in denen alle für alles zuständig sind, gebe es auf Hallig Hooge kaum noch. So gebe es zuhause schon genügend Aufgaben zu erledigen – und abends fehle den knapp 100 Bewohner:innen dann die Luft für ein gemeinschaftliches Zusammenkommen.

Nordsee: Hallig Hooge sucht ab Juli Halligkümmerer

„Genau wie auf dem Festland verändert sich das Engagement, immer öfter übernehmen die gleichen Personen Ehrenämter“, sagt Just weiter. Bei so einer kleinen Gemeinschaft sei das Potential daher überschaubar. Das habe sich schon vor Corona abgezeichnet – mit der Pandemie sei es noch anstrengender geworden, etwas auf Hallig Hooge zu organisieren. Darunter leide der Zusammenhalt: „Die Luft ist ein bissschen raus“, sagt Just.

picture alliance/dpa | Gregor Fischer Knapp 100 Menschen leben auf der Hallig Hooge Knapp 100 Menschen leben auf der Hallig Hooge

„Wir brauchen jemanden, der den Motor anschmeißt, uns motiviert und aufzeigt, was wir können und darüber hinaus noch möglich ist“, beschreibt die Bürgermeisterin das Anforderungsprofil der Stelle. Kurzum: die berühmte „eierlegende Wollmilchsau“ soll es sein. Bewerber:innen müssen mit beiden Beinen im Leben stehen, Lust auf Kontakte haben und gern auf Menschen zugehen können. „Vor allem muss das jemand sein, der mit Alleinsein und mit Trubel zurechtkommt – denn Hallig ist beides“, erzählt Katja Just. Im Sommer kommen die Touristen auf die Hallig, im Winter kann das Leben dort schon eher einsam sein.

Hallig Hooge: Das müssen Halligkümmerer können

„Ge­sucht wird eine Per­son, die ge­ne­ra­ti­ons­über­grei­fend, nach­hal­ti­ge Im­pul­se set­zen kann, und vor al­lem das bür­ger­schaft­li­che En­ga­ge­ment und die Ver­net­zung mit an­de­ren An­ge­bo­ten vor Ort in das Hal­lig­le­ben ein­bin­det“, heißt es in der Stellenanzeige der Gemeinde.

Eine abgeschlossene Ausbildung inklusive Berufserfahrung muss der Kümmerer oder die Kümmerin mitbringen, bevorzugt aus der Projektarbeit oder dem sozialen Bereich. Attribute wie Kreativität, Flexibilität, Teamfähigkeit oder Zuverlässigkeit werden erwartet. Die Bereitschaft, auf Hallig Hooge zu leben, wird zwingend vorausgesetzt.

picture alliance/dpa | Gregor Fischer Jede Menge Platz und Ruhe: Radler auf der Hallig Jede Menge Platz und Ruhe: Radler auf der Hallig

Auch eine gewisse Sturmfestigkeit erwartet Katja Just. Der Kümmerer oder die Kümmerin muss „in jeder Beziehung mit Gegenwind zurechtkommen – mit Sturm und mit Bürgern, die sich nicht zu diskutieren scheuen, für ihre Überzeugungen streiten, sehr heimatverbunden sind und gerne feiern.“

Letzteres wird übrigens nicht ohne Grund betont: Ein Kino oder eine Diskothek gibt es auf Hallig Hooge nicht. Gerade deswegen sei es wichtig, als kleine Gemeinschaft miteinander zu feiern. Viel Arbeit, viel Gemeinschaft – das habe es auf der Hallig immer schon gegeben. Bisher sei der Ansturm auf die Stellenanzeige groß, sie habe schon viele und auch vielfältige Bewerbungen entgegengenommen, erzählt die Bürgermeisterin. Noch bis zum 30. Mai können sich Interessierte bewerben.