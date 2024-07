Häftling gelingt während Ausgang die Flucht – Großeinsatz

Alarm in Bad Bramstedt! Einem JVA-Insassen gelingt die Flucht, die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach dem jungen Mann – und hat Erfolg.



Der 20-jährige Häftling befand sich laut Polizei auf einem genehmigten Ausgang in Bad Bramstedt, als er gegen 16 Uhr plötzlich verschwand. Da staunten die Beamten, die ihn begleiteten, nicht schlecht. Sie schlugen umgehend Alarm, ein Großaufgebot rückte aus. Auch mehrere Spürhunde und ein Hubschrauber waren im Einsatz.

Schließlich konnte der Gefangene gegen 20 Uhr in einem Waldstück in der Nähe des Fluchtortes gefunden und wieder in Gewahrsam genommen werden. Zu weiteren Einzelheiten, etwa um wen es sich bei ihm genau handelt und wegen welcher Straftaten er verurteilt wurde, äußerte sich die Polizei zunächst nicht. (mp)