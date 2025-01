Haarscharf an der Abbruchkante: Sturm bedroht Strandbar auf Sylt

Nordseeblick mit Nervenkitzel: Wer in „Onkel Johnny’s Strandwirtschaft“ auf Sylt am Terrassengeländer seinen Kaffee trinkt, sollte einigermaßen schwindelfrei sein: Die Strandbar in Wenningstedt steht seit einem Sturm vergangene Woche nur noch wenige Meter vor einer steilen Abbruchkante.

Die Wellen schwappten am 7. Januar bedrohlich nah an das Lokal in den Dünen heran, berichtet das „Abendblatt“. Dabei rissen sie Sandvorspülungen mit sich, mit denen die Küste der Nordseeinsel Jahr für Jahr gesichert wird.

Nun steht das Haus kurz vor der meterhohen Abbruchkante, hinter der es senkrecht nach unten geht. Doch Wirt Desche Behrends (50) gibt sich optimistisch: Das erst vier Jahre alte „Onkel Johnny’s“ werde schon nicht morgen einstürzen, sagt er dem Bericht zufolge. Er fordert aber neue Sandvorspülungen im Sommer.

Sturm bedroht „Onkel Johnny’s“ auf Sylt

Sorgen machte ihm vielmehr die Versorgung mit Getränken: Das Lager der Bar ist nur über den Strand zu erreichen, und den hatte die Nordsee vor einer Woche abgeknabbert.

Damit der Betrieb weitergehen konnte, machte der Tourismus-Service Wenningstedt-Braderup den Zugang mit einem Radlader wieder frei.

„Heute spielen wir Hans Albers … Seemanns Braut ist die See …“, scherzte Behrends nach dem Sturm auf Instagram und postete ein Foto des weggebrochenen Strandes. „Alles heile, wir segeln weiter!“ (mp)