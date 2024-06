H.P. Baxxter heiratet zum dritten Mal – aber ganz anders als erwartet

Hyper, hyper: Scooter-Frontmann H.P. Baxxter hat geheiratet – zum dritten Mal! In Keitum auf Sylt gab der 60-Jährige seiner Freundin Sara (23) das Ja-Wort. Die Party nach der standesamtlichen Trauung fiel aber ganz HP-untypisch ruhig und bescheiden aus.

Im engsten Familienkreis feierte das Paar diesen besonderen Tag, wie Bild.de berichtet. Die Eheschließung fand im Sylter Museum statt. „Es war eine tolle Zeremonie, die Standesbeamtin hat sehr rührende Worte für uns gefunden und das Wetter hat auch mitgespielt“, sagte Baxxter, bürgerlich Hans Peter Geerdes, dem Nachrichtenportal.

Sccoter-Frontmann H. P. Baxxter heiratet auf Sylt

Danach ging es zum Feiern in den „Dorfkrug“ im Promi-Mekka Kampen. Allerdings nicht zu lang – am Samstag steigt dem Bericht zufolge nach der kirchlichen Trauung in Keitum die „richtige“ Hochzeitsparty mit 150 Gästen in der komplett gemieteten „Sansibar“. Und das wird sicherlich Scooter-typischer werden – „ein Spektakel“ kündigte Baxxter an. (mp)