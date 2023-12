Grundschule bei Hamburg in Flammen – auch Kindergarten betroffen

Feueralarm an einer Grundschule im Kreis Pinneberg: In der Nacht zum Freitag stand die Holzverkleidung des Schulgebäudes plötzlich lichterloh in Flammen. Auch die Kita, die sich im gleichen Gebäude befindet, ist betroffen. Am Freitag findet deshalb nur ein Notbetrieb statt.

Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr um 22.25 Uhr in der Prisdorfer Straße in Kummerfeld eintrafen, drohten die Flammen bereits auf weitere Gebäudeteile der Bilsbek-Schule überzugreifen. Einsatzleiter Marc-Oliver Peters forderte daher umgehend Verstärkung an – 80 Helfer waren schließlich im Einsatz.

Kummerfeld: Großer Brand an der Bilsbek-Grundschule

Laut der Kreisfeuerwehr Pinneberg konnte das Feuer von außen schnell unter Kontrolle gebracht werden. Mithilfe einer Drehleiter löschten die Einsatzkräfte die letzten Glutnester.

Aufgrund des massiven Einsatzes von Löschwasser kam es sowohl in dem Gebäude der Grundschule als auch im Kindergarten zu einem Wasserschaden. Am Freitag soll es in der Grundschule deshalb nur einen absoluten Notbetrieb geben und auch in der Kindertagesstätte kommt es zu Einschränkungen.

Die Kriminalpolizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache und Schadenshöhe sind derzeit noch unklar. (aba)