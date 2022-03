Großfeuer zerstört Haus im Norden – Bewohner verletzt

Großfeuer im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Im Bereich der Dorfstraße in Hamdorf ist in der Nacht zu Sonntag ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Zeugen hatten um kurz vor 4 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil zunächst ein Schornstein brannte. Das teilte der örtliche Lagedienst mit. Weit hatten es die Retter nicht.

Direkt gegenüber dem Mehrfamilienhaus befindet sich nämlich das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr, dessen Kräfte sich als Erstes ans Löschen machten. Das Feuer breitete sich derweil rasant vom Schornstein aufs Dach aus.

Großfeuer in Hamdorf: Gebäude wird eingerissen

Im Zuge des Einsatzes wurden weitere freiwillige Kräfte und die Flughafenfeuerwehr der Bundeswehr aus Hohn, ein ganz in der Nähe befindlicher Ort, hinzugerufen. „Zwei Menschen wurden aus dem Haus gerettet“, so ein Sprecher. Eine davon sei schwer verletzt, beide seien ins Krankenhaus gekommen. „Das Gebäude war nicht mehr bewohnbar.“

Nach dem Einsatz wurde das Haus von einem Bagger eingerissen – zu groß war der Schaden. Zusätzlich mussten die Retter sichergehen, dass sich nicht noch versteckte Glutnester in den Trümmern befanden. Die Polizei ermittelt. Die Brandursache ist noch unklar. (dg)