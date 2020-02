Großfeuer bei Rendsburg: Riesige Halle in Flammen: 100 Retter im Löscheinsatz

Owschlag -

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat eine Maschinenhalle in Owschlag (Kreis Rendsburg-Eckernförde) Feuer gefangen. Die 600 Quadratmeter große Halle stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte vollständig in Flammen – 100 Einsatzkräfte waren nötig, um den Großbrand zu bändigen.

Fünf Feuerwehren waren nötig, um am Donnerstagmorgen den Großbrand in Owschlag unter Kontrolle zu bringen. Um 1.41 Uhr hat eine aufmerksame Nachbarin die 30 Meter hohen Flammen der örtlichen Feuerwehr gemeldet. Aufgrund der schweren Rauchentwicklung hat die Polizei die Bewohner im Umkreis dazu aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Glück im Unglück: Es gab keine Verletzten.

100 Einsatzkräfte bei Großbrand

Beim Eintreffen der 100 Einsatzkräfte stand die Halle bereits komplett in Flammen. Neben der Feuerwehr Owschlag und Norby haben die Feuerwehren Alt Duvenstedt, Brekendorf und die Freiwillige Feuerwehr Kropp den Einsatz unterstützt. (mdo)