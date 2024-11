Großeinsatz im Norden: Schuppen brennt lichterloh – Evakuierung

Die Freiwillige Feuerwehr Uetersen (Kreis Pinneberg) war am Samstagmorgen wegen eines brennenden Schuppens im Großeinsatz. Besonders die enge Bebauung wurde für die Einsatzkräfte zur Herausforderung.

Am frühen Samstagmorgen ist in Uetersen im Kreis Pinneberg ein Schuppen ausgebrannt. Gegen 5 Uhr morgens erreichte die Feuerwehr ein Notruf, dass in der Mühlenstraße ein Schuppen im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in Brand steht. Zunächst war unklar, ob dabei auch Autos brennen.

Schuppen brennt: Polizei räumt Wohnhäuser

Da befürchtet wurde, dass sich das Feuer in der dicht bebauten Innenstadt ausbreiten könnte, wurde ein Vollalarm für die Freiwillige Feuerwehr Uetersen ausgerufen. Diese war schließlich mit 31 Einsatzkräften vor Ort und kämpfte von zwei Seiten des Schuppens erfolgreich gegen die Flammen. Eine Brandausbreitung konnte ebenfalls verhindert werden. Nach dem Ende der Löscharbeiten wurde eine leere Gasflasche aus dem Schuppen geborgen.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die angrenzenden Wohnhäuser waren gleich zu Beginn von der Polizei geräumt worden. Während des Einsatzes kamen die Bewohner in einem Linienbus unter, der aufgrund einer Vollsperrung der Mühlenstraße in unmittelbarer Nähe halten musste. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner dann wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Brandursache wird ermittelt. (mp)