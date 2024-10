Großeinsatz im Norden: Razzia bei Rocker-Club

Plötzlich wurde es voll im Vereinsheim der „Red Devils“ in Neumünster: Die Rocker feierten am Mittwochabend an der Gutenbergstraße gerade einen Clubabend, als gegen 20.15 Uhr zahlreiche Polizeikräfte vorbeischauten.

„Bei dem Einsatz ging es um die Sicherstellung verbotener Kennzeichen“, sagt Carola Jeschke, Sprecherin des schleswig-holsteinischen Landeskriminalamtes, der MOPO. Unterstützt wurden die LKA-Beamten von Kräften aus Eutin und Neumünster.

„Die Lage war friedlich, die Anwesenden zeigten sich kooperativ“, so die Sprecherin weiter. Die Einsatzkräfte nahmen zahlreiche verbotene Insignien auf verschiedenen Gegenständen mit. Die Sichtung dauert noch an.

Neumünster: LKA-Razzia bei den „Red Devils“

Der „Red Devils MC“ ist ein Unterstützer-Club der Hells Angels. Er ist nach Einschätzung von Ermittlern fest in deren Befehlsstrukturen eingebunden und erledigt Aufträge für sie.

Die Kölner Ortsgruppe („Chapter“) der „Red Devils“ war 2012 vom Innenministerium in Nordrhein-Westfalen verboten worden. Damit ist es auch den anderen Ortsgruppen verboten, deren Symbole zu tragen. Das gelte über Landesgrenzen hinweg, sagte die LKA-Sprecherin weiter. (tst)