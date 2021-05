Malente -

Nach einer mutmaßlichen Amok-Fahrt hat sich ein Mann in der Schleswig-Holsteinischen Gemeinde Malente (Kreis Ostholstein) am Pfingstmontag in seinem Haus verschanzt. Bei einem Großeinsatz der Polizei konnte er schließlich überwältigt und festgenommen werden.

Wie die „Schleswig-Holstein Zeitung“ (shz) berichtet, soll der Mann versucht haben, mit einem Geländewagen Menschen umzufahren. Danach habe er sich in seinem Haus am Kellersee verschanzt und konnte erst nach einiger Zeit von der Polizei überwältigt werden.



Großeinsatz im Norden: Polizei überwältigt mutmaßlichen Amok-Fahrer

Der mutmaßliche Täter war der Polizei dem Bericht nach bereits wegen Drogenbesitzes und Einbrüchen bekannt. Er soll demnach mehrfach in Ferienwohnungen in der Region eingebrochen sein und seinen Nachbarn bedroht haben.



Wie die „shz“ berichtet, war der Mann im April in eine Psychiatrie eingewiesen und erst vor wenigen Tagen wieder entlassen worden. (mp)