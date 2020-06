Großeinsatz im Norden: Polizei sucht Leiche von vermisstem Autohändler

Nehms -

Baris Karabulut war 32 Jahre alt, als er am 18. März 2019 das letzte Mal gesehen wurde. Mit seinem schwarzen VW Golf IV fuhr der Autohändler durch Bad Segeberg. Einen Tag später wurde sein Auto von Bekannten am Nehmser See gefunden – verlassen, offen, von Karabulut keine Spur. Die Polizei hat nun an diesem See nach dem Mann gesucht.

Taucher durchkämmten am Montag stundenlang den etwa 23 Hektar großen Nehmser See in der gleichnamigen Ortschaft (567 Einwohner) im Kreis Segeberg.

Am Himmel kreiste ein Helikopter, am Ufer und am Parkplatz wurde mit Metalldetektoren nach Projektilen gesucht. Bis nach Bad Bramstedt, dem Wohnort des Vermissten, sind es knapp 50 Autominuten.

Großeinsatz: Polizei sucht Leiche von vermisstem Autohändler

Doch auch dieses Mal: keine Spur von Baris Karabulut – oder seiner Leiche. Mittlerweile ermittelt die Mordkommission in dem Fall, denn die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Hinweise an: Tel. 0431 160 3333. (dg)