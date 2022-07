Großeinsatz im Norden: Lkw geht auf Parkplatz in Flammen auf

Die Feuerwehr ist am frühen Samstagmorgen mit einem Großaufgebot zu einem Parkplatz in Münsterdorf (Kreis Steinburg) ausgerückt. Dort hatte ein Autofahrer Flammen aus einem LKW gemeldet. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, brannte das Führerhaus lichterloh.

Laut Lagedienst der Feuerwehr wurden die Retter gegen 4 Uhr alarmiert. Weil zunächst zu befürchten war, dass sich der Lkw-Fahrer womöglich noch schlafend in der Kabine des Lastzug befinden könnte, rückten mehrere Löschfahrzeuge und Sanitäter an. Dies bestätigte sich zum Glück nicht.

Im Norden: Flammen aus Lkw – Großeinsatz

Als die Retter am Einsatzort an der Ausfallstraße nach Horst eintrafen, schlugen meterhohe Flammen aus dem Führerhaus. Den Brand hatten die Retter nach gut 45 Minuten unter Kontrolle.

An der Zugmaschine entstand Totalschaden. Ein weiterer geparkter Lkw wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.