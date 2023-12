Großeinsatz im Norden: Kaufhaus steht in Flammen

Großer Alarm in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein): Ein Gebäudekomplex mit einem Kaufhaus und einer Spielhalle ist am Freitagabend in Brand geraten.

Das Feuer ist am frühen Abend ausgebrochen, berichtete der NDR. Ersten Informationen zufolge soll der Brand in einem Supermarkt ausgebrochen sein.

Heiligenhafen: Kaufhaus und Spielhalle brennen

Mehr als 100 Einsatzkräfte befinden sich vor Ort im Löscheinsatz, der noch mehrere Stunden andauern soll.

Das könnte Sie auch interessieren: Geisterfahrer flüchtet vor der Polizei: Drei Menschen sterben

Es gebe keine Kenntnis über Verletzte, sagte ein Sprecher der Polizei-Leitstelle. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor. (dpa/fbo)