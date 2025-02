„Roter Himmel“, meterhohe Flammen: Feuerwehr im Großeinsatz

Großeinsatz der Feuerwehr im Herzogtum Lauenburg: Zahlreiche gestapelte Strohballen sind in der Nacht zu Sonntag in Gudow in Flammen aufgegangen. Die Retter waren über Stunden damit beschäftigt, das Feuer zu bändigen.

Um kurz vor 1 Uhr erreichte der erste Notruf die Einsatzzentrale. Ein Zeuge sprach von riesigen Flammen und einem Feuer, das immer heftiger werden würde. Die Zentrale entsandte daraufhin ein entsprechendes Aufgebot.

Hunderte Strohballen brennen: Löscharbeiten dauern mehrere Stunden

Schon bei der Anfahrt sei „der rote Himmel“ im Bereich des Bannauer Moor deutlich zu sehen gewesen, sagte ein Retter. Hunderte Strohballen standen in Brand, meterhohe Flammen züngelten in den Nachthimmel.

Die Kräfte hatten zunächst Probleme mit der Wasserversorgung, konnten schließlich aber von mehreren Seiten das Feuer bekämpfen. Auch vom Löschfahrzeug selber wurde Wasser in Richtung der Flammen geschossen. Die Polizei sperrte derweil den Bereich ab.

Stunden nach Einsatzbeginn war das Feuer dann gelöscht. Menschen wurden nicht verletzt, wie hoch der Schaden ist, ist unbekannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und will nun die Brandursache klären. Geprüft wird, ob die Strohballen vorsätzlich angezündet wurden. (dg)