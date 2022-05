Großeinsatz im Norden: Flammen lodern im Stall – Polizei ermittelt

In einem Stall in Bekmünde (Kreis Steinburg) ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen: Hohe Flammen loderten im Inneren, das Gebäude drohte einzustürzen. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

Zunächst traf die örtliche Freiwillige Feuerwehr am Bauernhof an der Hauptstraße ein, schnell wurden aber weitere Kräfte dazugeholt. Zu der Zeit schlugen Flammen bereits aus dem Gebäude. Laut Polizei-Lagedienst gestaltete sich die Löschwasserversorgung als schwieirg; es mussten lange Leitungen gelegt werden, um genügend Wasser an die Einsatzstelle zu bekommen.

Einsatz in Bekmünde: Flammen lodern im Stall – Polizei ermittelt

Zwar sollen sich auch Tiere im Stall befunden haben, aber durch eine dicke Wand vom Feuer geschützt gewesen sein. Keines der Tiere sei verletzt worden, so ein Lagedienst-Sprecher. „Menschen blieben auch unverletzt.“

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Möglich, dass sich trockenes Stroh selbst entzündet hat. (dg)