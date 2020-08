Großeinsatz der Feuerwehr: Mehrfamilienhaus in Flammen – mehr als 100 Kräfte vor Ort

Groß Schenkenberg -

Großbrand in der Gemeinde Groß Schenkenberg (Kreis Herzogtum Lauenburg): Am Samstagnachmittag ist der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Ein Großaufgebot der Feuerwehr musste anrücken.

Wie die „Lübecker Nachrichten“ berichten, war das Feuer in der Dachgeschoss-Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Grinauer Straße ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar.

Insgesamt waren 14 Feuerwehren mit über 100 Kräften im Einsatz, um die Flammen einzudämmen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten auch die Bewohner im benachbarten Rothenhausen ihre Fenster schließen. Verletzt wurde laut Angaben aber niemand. (lmr)