Großeinsatz: Schule bei Hamburg brennt – enormer Schaden

In Bargteheide (Kreis Stormarn) ist es am Montagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. In einer Schule war ein Abstellraum in Brand geraten – auch die dortige Bibliothek wurde in Mitleidenschaft gezogen. Es folgten stundenlange Löscharbeiten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Laut Feuerwehr wurden die Retter gegen 20.30 Uhr in die Straße Am Schulzentrum gerufen. Mehrere Anrufer hatten eine starke Qualmentwicklung aus der oberen Etage eines Gebäudes der Emil-Nolde-Schule gemeldet. Am Einsatzort angekommen, forderten die Retter sofort Verstärkung an.

60 Retter waren bis 1.25 Uhr im Einsatz, um den Brand zu löschen. Der entstandene Sachschaden ist enorm und wird auf rund 500.000 Euro geschätzt. Verletzte gab es zum Glück nicht zu beklagen. Das betroffene Gebäude bleibt gesperrt.

Hoher Sachschaden bei Brand in Schule – Zeugen gesucht

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der Spurenlage gehen die Beamten zurzeit von Brandstiftung aus: „Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde der Seiteneingang der Grundschule gewaltsam geöffnet“, sagte eine Polizeisprecherin. Die Beamten suchen nun Zeugen: Wer verdächtige Personen beobachtet hat oder Angaben zu dem Brand oder dem Einbruch machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 04102 8090 zu melden.

Bereits in der Nacht zuvor kam es laut Polizei zu einem Einbruch und Sachbeschädigungen an der Emil-Nolde-Schule und gegen die Hauswand des benachbarten Kopernikus-Gymnasiums wurde ein sogenannter „Molotowcocktail“ geworfen, der glücklicherweise nicht zu einem Brand führte.