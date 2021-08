Großeinsatz bei Hamburg: Friseursalon brennt aus – schlimmer Verdacht

Heide –

Großalarm für die Feuerwehr Heide (Dithmarschen): In der Fußgängerzone stand am Mittwochabend ein Friseursalon in Flammen. Zuvor soll es einen lauten Knall gegeben haben. Eine Person wurde aus der darüberliegenden Wohnung gerettet. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Es ist 22.35 Uhr, als ein lauter Knall die menschenleere Einkaufsmeile der Heider Innenstadt erschüttert. Sekunden später schlagen Flammen aus einem Friseursalon.

Die alarmierte Feuerwehr ist nach wenigen Minuten am Einsatzort. Weil in der über dem Laden gelegenen Wohnung eine Frau um Hilfe schreit, wird sofort Verstärkung angefordert.

Feuer in Friseurladen in Heide: Mehr als 60 Retter im Einsatz

Immer mehr Feuerwehren aus der Umgebung rücken an. Schließlich sind mehr als 60 Retter im Einsatz. Über eine Leiter wird die Bewohnerin gerettet und Sanitätern übergeben. Sie steht unter Schock. Die Löscharbeiten ziehen sich bis in die Nachtstunden hin.

Wie die MOPO erfuhr, soll der Brand vorsätzlich gelegt worden sein. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.