Großeinsatz bei Hamburg: Flammen bedrohen Turnhalle einer Grundschule

Großeinsatz in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) bei Hamburg: Am späten Freitagabend ist an der Turnhalle der Grund- und Gemeinschaftsschule ein verheerendes Feuer ausgebrochen; meterhohe Flammen zerfrassen Wände und Türen, schlugen in den Nachthimmel. 170 Retter waren im Einsatz.

Sie begannen gegen 23 Uhr mit den Löscharbeiten, einige vom Boden aus, andere ließen sich per Drehleiter in die Höhe fahren, um einen besseren Überblick zu haben.

Die Feuerwehr erhöhte zweimal die Alarmstufe, weil besonders von der hölzernen Deckenkonstruktion der 1974 erbauten und 900 Quadratmeter großen Sporthalle eine „besondere Gefahr“ ausging.

„Zunächst brannte jedoch nur der gesamte Eingangsbereich lichterloh. Durch einen schnellen und massiven Löscheinsatz gelang es uns, die Flammen von der Halle und auch von dem Schultrakt weitgehend fernzuhalten“, teilte ein Feuerwehrsprecher am Samstagmorgen mit.

Erst in der Nacht waren die Flammen gebändigt und der Einsatz wurde für beendet erklärt. Neun Freiwillige Feuerwehren und das Technische Hilfswerk (THW) waren an den Löscharbeiten beteiligt. Der Sprecher weiter: „Verletzt wurde niemand. Es befanden sich auch zu keiner Zeit Menschen in Gefahr. Die Halle stand leer.“

Die Ursache des Feuers und die Höhe des Sachschadens sind noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. (dg)