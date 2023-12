Meterhohe Flammen: Große Wohnlaube brennt lichterloh – schwieriger Einsatz

Ein Brand in Barmstedt (Kreis Pinneberg) hat die Feuerwehr am Samstagabend stundenlang in Atem gehalten. In einer Kleingartenanlage stand ein großes Gartenhaus in Flammen. Nur mit Mühe konnte ein Übergreifen auf weitere Lauben verhindert werden.

Gegen 20.15 Uhr seien laut Feuerwehr über den Notruf meterhohe Flammen vom Gelände eines Kleingartenvereins an der Brunnenstraße gemeldet worden. Zunächst war es ein nach Routine klingender Einsatz für die Retter. Am Einsatzort angekommen, wurden aber sofort Verstärkungen angefordert. Rund 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Massiver Einsatz von Lösch-Schaum

Laut Michael Bunk, Pressesprecher der Feuerwehr, habe eine rund sechs mal acht Meter große Wohnlaube in Vollbrand gestanden. Meterhohe Flammen schossen in den Abendhimmel. Während einige der Retter einen massiven Löschangriff einleiteten, versuchten weitere Kameraden ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Lauben zu verhindern.

Dazu wurde auch Löschschaum eingesetzt, der den Einsatzort in eine Winterlandschaft verwandelte. Erst nach gut zwei Stunden konnte Entwarnung gegeben werden. Die Kripo ermittelt nun die Brandursache.