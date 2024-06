Große Schafsherde im Norden gestohlen – Polizei steht vor Rätsel

Im Kreis Nordfriesland ist es zu einem Diebstahl gekommen, dessen Ausmaß selbst die Polizei überrascht hat. In der Nacht von vergangenem Donnerstag zum darauffolgenden Freitag wurden 87 Schafe von einer Weide entführt. Für den Abtransport waren mehrere Großfahrzeuge nötig.

Die Tat soll sich auf einer Weide am Binnendeich, Höhe Beltringharder Koog (Gemeinde Hattstedtermarsch) ereignet haben. Der Schäfer hatte bei seinem täglichen Rundgang am Freitagnachmittag vergangener Woche festgestellt, dass all seine 87 Suffolk-Texel-Schafe verschwunden waren.

Gestohlene Schafsherde – Polizei bittet um Hinweise

Aufsprungsspuren am Gatter und der Umzäunung gab es nicht. Die Polizei geht von einem gezielten Diebstahl aus. Für den Abtransport waren laut eines Polizeisprechers mehrere große Fahrzeuge nötig. Eine Erklärung, was man mit einer solch großen Anzahl gestohlener und mit blauen Zahlen markierter Schafe macht, hatte die Polizei nicht. Es werden Hinweise gesucht: Tel. (04846) 209.9950.