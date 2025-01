Große Drogenrazzia – mehrere Objekte bei Hamburg durchsucht

Ein Großaufgebot von Polizeikräften ist am Mittwochmorgen im Kreis Pinneberg ausgerückt, um mehrere Objekte zu durchsuchen. Dabei geht es nach MOPO-Informationen um Drogenhandel im großen Stil.

Um sechs Uhr schlugen die Beamten, darunter Spezialkräfte, zeitgleich an mehreren Orten im Kreis Pinneberg zu. Allein in Elmshorn wurden drei Wohnungen gestürmt. Mannschaftswagen der Bereitschaftspolizei fuhren an der Panjestraße, der Feldstraße und der Schulstraße vor.

Drogenrazzia: Hundertschaften der Polizei stürmen mehrere Objekte

Laut Polizeisprecherin Sandra Firsching habe es noch weitere Objekte im Kreis Pinneberg gegeben, die durchsucht wurden. Die Maßnahmen dauern noch an. Zu möglicherweise vollstreckten Haftbefehlen und Sicherstellungen will die Polizei sich zu einem späteren Zeitpunkt äußern.