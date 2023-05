Großbrand nahe Hamburg – Rauchsäule von A7 aus sichtbar

In Schmalfeld (Kreis Segeberg) ist es am Mittwochnachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Das Dach eines Bauernhauses stand in Flammen. Die Rauchsäule war von der A7 aus deutlich zu sehen. Mehrere Wehren aus der Umgebung sind mit rund 100 Rettern im Einsatz.

Laut eines Sprechers gingen gegen 15.35 Uhr eine Vielzahl von Notrufen in der Einsatzzentrale ein. Alle meldeten eine große Rauchsäule, die über der knapp 2000 Einwohnergemeinde stand. Sofort wurden mehrere Feuerwehren auch aus der Umgebung zum Einsatzort in der Straße Dammbeck alarmiert.

Großbrand im Norden – rund 100 Retter im Einsatz

Bei Eintreffen der Retter schlugen hohe Flammen aus dem Dach des angrenzenden Wirtschaftsgebäudes. Nur mit Mühe konnten Feuerwehrmänner eine weitere Brandausbreitung verhindern und das Feuer nach gut 60 Minuten unter Kontrolle bringen. Verletzte gab es zum Glück nicht. Die Nachlöscharbeiten werden sich bis in die späten Abendstunden hinziehen.