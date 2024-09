Großalarm in Neumünster: Im Stadtteil Einfeld ist am Dienstag gegen 9.40 Uhr der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand geraten.

Als die Feuerwehr eintraf, schlugen bereits meterhohe Flammen aus den Fenstern im ersten Stock. Es folgte ein massiver Löscheinsatz. Wie ein Sprecher der Polizei Neumünster der MOPO sagte, wurde nach jetzigem Stand eine Person verletzt.

Feuer in Neumünster: Haus in Brand

Sie erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Ob es sich dabei um einen Bewohner handelt, konnte der Sprecher nicht sagen. Der Löscheinsatz in der Straße Op de Geest wird noch mehrere Stunden dauern. Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor.