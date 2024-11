Großbrand im Norden: Tiere aus Flammenmeer gerettet

Ein Großbrand auf einem Bauernhof in Freienwill (Kreis Schleswig-Flensburg): Mehrere Tiere mussten aus einem brennenden Stall gerettet werden. Es war bereits der zweite verheerende Brand auf dem Gehöft.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte am Sonntagabend gegen 21.40 Uhr zur Alten Dorfstraße gerufen. Bei Eintreffen loderten bereits meterhohe Flammen aus einem Stall in den Abendhimmel. Kurz darauf erfassten sie auch das angrenzende Wohnhaus. Die Bewohner brachten sich in Sicherheit.

Zweiter verheerender Brand binnen 12 Monaten

Zwei Pferde und ein Pony wurden aus dem brennenden Stall gerettet. Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Trotz intensiver Löschversuche wurde das Wohngebäude stark in Mitleidenschaft gezogen. Bereits im November 2023 war es dort zu einem Großbrand in dem Stall gekommen.