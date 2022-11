Großbrand im Norden: Lagerhalle geht in Flammen auf

Bei einem Großbrand in Neumünster (Schleswig-Holstein) ist am späten Mittwochabend hoher Sachschaden entstanden. In der Halle eines Betriebes für Müllverwertung war ein Feuer ausgebrochen. Verletzte gab es zum Glück nicht. Die Löscharbeiten werden noch Stunden andauern.

Gegen 23.05 Uhr brach laut Polizei ein Brand in der mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage am Padenstedter Weg aus. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, loderten Flammen aus der rund 6000 Quadratmeter großen Halle.

Halle mit Müll in Flammen – schwierige Löscharbeiten

Sofort wurde Verstärkung angefordert. Rund 60 Retter waren auch am Donnerstagmorgen noch im Einsatz. Dieser wurde durch starke Winde erschwert. Ab 5 Uhr sollen diese Sturmstärke erreichen. Aus diesem Grund ist der Einsatz von Drehleitern kaum möglich. Die Löscharbeiten werden sich laut Feuerwehr noch längere Zeit hinziehen.