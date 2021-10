Es war eines der ältesten Häuser in der Region Schleswig-Flensburg. In der Nacht zu Sonntag fing das mehr als 300 Jahre alte Haus in Schafflund Feuer. Mehr als 100 Retter kämpften gegen die Flammen. Doch sie konnten nicht verhindern, dass das historische Bauernhaus niederbrannte.

Gegen 3.45 Uhr loderten plötzlich meterhohe Flammen aus einem Haus in der Gemeinde mit knapp 3000 Einwohnern. Nachbarn riefen die Feuerwehr. Nach wenigen Minuten waren die ersten Retter am Einsatzort. Zu diesem Zeitpunkt war unklar, ob sich noch Personen in den brennenden Haus aufhielten. Dies bestätigte sich zum Glück nicht.

Großbrand zerstört mehr als 300 Jahre altes Bauernhaus

Unterdessen fraßen sich die Flammen immer weiter durch das Gebäude. Glühende Reetteile lösten sich vom Dach und drohten benachbarte Häuser zu erfassen. Das konnten Feuerwehrmänner, die mit rund 100 Kräften im Einsatz waren, verhindern. Mit Hilfe von Löschschaum gelang es ihnen, den Brand nach Stunden zu löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.