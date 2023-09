Großbrand im Norden: Halle von Heizungsfirma geht in Flammen auf

Mit einem Großaufgebot ist die Kieler Feuerwehr in der Nacht zu Freitag zu einem Brand in den Stadtteil Wellsee ausgerückt. Die Lagerhalle einer Heizungsfirma stand in Flammen. Es entstand hoher Sachschaden.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, sei das Feuer gegen 3.15 Uhr gemeldet worden. Als der erste Löschzug am Einsatzort in der Segeberger Landstraße eingetroffen war, loderten bereits meterhohe Flammen aus der Halle. Eine Rauchsäule zog bis zur Kieler Innenstadt.

Flammen und Rauchsäule – Großeinsatz in Kiel

Sofort wurde Verstärkung angefordert, rund 70 Einsatzkräfte waren insgesamt im Einsatz. Verletzte habe es laut dem Sprecher nicht gegeben.

In der Halle verbrannten neben Arbeitsmaschinen auch neue Heizungsanlagen. Der Schaden geht nach MOPO-Informationen in die Hunderttausende.