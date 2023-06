Großbrand im Norden – Feuerwehr rettet Schweine aus Stall

In Neugörs (Kreis Segeberg) musste die Feuerwehr am Samstagmorgen zu einem Großeinsatz ausrücken. Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen war in einem Schweinestall ein Brand ausgebrochen und hatte sich rasch ausgebreitet. Rund 100 Retter waren im Einsatz.

Laut Feuerwehr seien die Einsatzkräfte gegen 5.45 Uhr in die Dorfstraße gerufen worden. Hier war Qualm aus einem Schweinestall gemeldet worden. Bei Eintreffen der Retter habe der Stall laut eines Sprechers bereits in Vollbrand gestanden.

Feuerwehr rettet Schweine aus den Flammen

Trotz Qualm und enormer Hitze gelang es Feuerwehrleuten, alle Tiere aus dem Stall zu retten. Für die Brandbekämpfung wurden Wehren aus der Umgebung zu Verstärkung gerufen. Rund 100 Retter waren an den Löscharbeiten beteiligt. Die Nachlöscharbeiten werden sich noch einige Stunden hinziehen.