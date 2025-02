Großbrand im Norden: Feuer zerstört großes Wohnhaus – Warnung an Anwohner

Mehrere Feuerwehren sind derzeit in Barlt im Kreis Dithmarschen im Großeinsatz. Dort ist in einem Wohnhaus am Norderhafenweg ein Feuer ausgebrochen.

Der Sohn der dreiköpfigen Familie bemerkte, dass plötzlich der Strom ausfiel. Wenig später drang dichter Rauch aus dem hinteren rechten Teil des Hauses. Die Feuerwehr kam. Noch während der ersten Löschmaßnahmen drang der Brandrauch schon aus mehreren Stellen des Daches heraus.

Anwohner wurden über Warn-App informiert

Nach etwa 30 Minuten brannte plötzlich der Dachstuhl im rechten Teil des Wohnhauses, meterhohe Flammen schlugen aus dem Dach. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner über die Warn-App „NINA“ aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen.

Um besser an das Feuer im Inneren zu gelangen, öffneten Feuerwehrleute das Dach mittels einer Flex.

Rund eine Stunde nach Beginn des Einsatzes wurde die Leiter vor dem Haus positioniert. Dafür musste allerdings noch ein Baum gefällt werden.

Hunde und Katzen konnten gerettet werden

Die Löscharbeiten dauern zur Stunde immer noch an. Da es sich um ein sehr großes Wohngebäude handelt, kann bis jetzt noch nicht abgeschätzt werden, wie lange die Löscharbeiten noch andauern werden.

Verletzt wurde durch den Großbrand niemand. Die zwei Hunde sowie die drei Katzen der Familie konnten gerettet werden. 70 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Die Kriminalpolizei hat mit den ersten Ermittlungen zur Brandursache begonnen.