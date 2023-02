Großbrand im Norden: Feuer in Werkstatt greift auf Wohnhaus über

In Wohlde (Kreis Schleswig-Flensburg) ist es am Mittwochmorgen zu einem Großbrand gekommen. Zunächst brannte es in einer Scheunenwerkstatt. Die Flammen griffen schließlich auf ein Wohnhaus über. Es gab einen Verletzten.

Laut Feuerwehr wurde gegen 11.30 Uhr ein Feuer in einer Scheune in der Dorfstraße gemeldet. Als die Retter am Einsatzort eintrafen loderten meterhohe Flammen. Trotz intensiver Löschversuche griff der Brand auf ein nebenstehendes Wohnhaus über.

Wohlde: Wohnhaus wird Raub von Flammen

Einer der Bewohner erlitt eine Rauchvergiftung und kam mit einem Rettungswagen in die Klinik. Rund 70 Retter waren im Einsatz. Sie konnten nicht verhindern, dass auch das Wohngebäude Opfer der Flammen wird. Die Nachlöscharbeiten sollen sich laut einem Sprecher noch bis in die Abendstunden hinziehen. Erst danach kann die Polizei mit den Ermittlungen zur Brandursache beginnen.