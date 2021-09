Ein Feuer auf Fehmarn (Schleswig Holstein) hat am Mittwochabend weite Teile eines landwirtschaftlichen Anwesen zerstört. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Die Retter waren bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz.

Der Amalienhof in Burg auf Fehmarn gehört zu den Sehenswürdigkeiten der Ferieninsel. Am Mittwochabend jedoch das Drama: Das Gut ging in Flammen auf. Gegen 20.30 Uhr drang plötzlich Rauch aus dem Dach der Backsteinscheune. Als die ersten Feuerwehrkräfte am Einsatzort eintrafen, loderten bereits meterhohe Flammen in den Abendhimmel. Es wurde Großalarm ausgelöst – rund 140 Retter waren im Einsatz.

Historische Scheune im Norden brennt – 140 Retter im Einsatz

Zahlreiche Schaulustige behinderten die Arbeit der Feuerwehr. Die Polizei musste Verstärkung aus Oldenburg anfordern, um der Lage Herr zu werden. Weil das Feuer auf ein angrenzendes Wohnhaus überzugreifen drohte, wurden die Bewohner evakuiert. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Der Schaden soll mehrere Hunderttausend Euro betragen.