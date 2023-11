Flammen und Rauchpilz sorgen für Großeinsatz bei Hamburg

In Neuschönningstedt (Kreis Stormarn) ist am Mittwochmorgen ein Brand in einer Halle ausgebrochen. Ein Rauchpilz stand über der Ortschaft. Mehrere Wehren, auch aus der Umgebung, waren im Einsatz.

Laut Feuerwehr waren gegen 10.10 Uhr die ersten Notrufe eingegangen. Die Anrufer meldeten ein Feuer in einer Halle an der Hans-Geiger-Straße. Bei Eintreffen der Retter loderten bereits meterhohe Flammen. Rund 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Großbrand bei Hamburg – mehr als 50 Retter im Einsatz

Nach MOPO-Informationen war das Feuer in der Werkstatthalle eines Baumaschinenunternehmens ausgebrochen. Zur Stunde dauern die Löscharbeiten bei eisigen Temperaturen noch an und werden sich auch noch einige Zeit hinziehen. Verletzte gibt es gegenwärtig nicht zu beklagen.