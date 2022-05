Großbrand bei Hamburg: Lagerhalle geht in Flammen auf

In Seester (Kreis Pinneberg) ist am Sonntagmorgen ein Brand in der Lagerhalle eines Gartenbaubetriebes ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot angerückt, das Gebäude war jedoch nicht mehr zu retten.

Das Feuer war gegen 4.50 Uhr Uhr in einer Halle an der Dorfstraße ausgebrochen. Meterhohe Flammen loderten in den Morgenhimmel, eine große Rauchwolke stieg auf. Wegen der massiven Brandausbreitung löste die Feuerwehr Großalarm aus.

Rund 100 Retter bei Großbrand nahe Hamburg im Einsatz

Mehrere Wehren aus benachbarten Ortschaften rückten an, rund 100 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. In der Umgebung des Brandortes wurden Luftmessungen wegen möglicher giftiger Gase vorgenommen. Das Ergebnis ist noch offen. An dem Gebäude entstand Totalschaden, es muss mit einem Bagger eingerissen werden.