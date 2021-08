Großbrand bei Hamburg: Dachstuhl von Hotel in Flammen

Kaltenkirchen –

Ein Dachstuhlbrand in einem Hotel hielt in der Nacht zu Freitag die Feuerwehr in Kaltenkirchen (Schleswig Holstein) in Atem. Mehr als 80 Retter waren im Einsatz. Zehn Gäste konnten sich retten.

Wie die Feuerwehr mitteilte, brach der Brand gegen 2.30 Uhr aus. Als die Retter am Einsatzort an der Hamburger Straße eintrafen, loderten bereits meterhohe Flammen in den Nachthimmel. Zehn Monteure, die in dem Hotel übernachteten, konnten sich unverletzt retten.

Das könnte Sie auch interessieren: Mitten in Hamburg: Dachstuhl steht in Flammen

Hotel bei Hamburg steht in Flammen

Auch am frühen Freitagmorgen war die Feuerwehr immer noch im Einsatz um letzte Glutnester abzulöschen. Wie die MOPO erfuhr, geht der Schaden in die Hundertausende. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen,