Großbrand bei Hamburg: Autos und Haus zerstört – Einsturzgefahr!

Großeinsatz bei Hamburg: Am späten Sonntagabend ist ein Einfamilienhaus in Halstenbek (Kreis Pinneberg) in Brand geraten und vollständig zerstört worden. Das Haus ist nun einsturzgefährdet. Auch mehrere Autos und Nachbargebäude wurden durch das Feuer beschädigt.

Ein Carport im Akazienweg war gegen 22.13 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen in Flammen aufgegangen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf den Dachstuhl des Einfamilienhauses übergegriffen.

Großer Brand in Halstenbek: Einfamilienhaus einsturzgefährdet

Da die Flammen auf andere Gebäude überzuspringen drohten, wurden weitere Feuerwehrkräfte zur Verstärkung gerufen. Insgesamt waren mehr als 90 Retter vor Ort. Laut Polizei konnten sich sowohl die beiden Bewohner des Hauses als auch Nachbarn selbständig retten und es wurde niemand verletzt. Das Gebäude sei nun aber einsturzgefährdet.

Im Laufe der Löscharbeiten konnte die Feuerwehr zudem 40 Kaninchen in einem Stall nahe des Brandes retten. Auch mehrere Autos und Nachbargebäude wurden durch das Feuer beschädigt. Die Löscharbeiten dauerten rund zwei Stunden bis kurz vor Mitternacht an. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unbekannt. Die Ermittlungen dauern an. (mp)