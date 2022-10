Großalarm im Norden: Zug rammt Lkw – Fahrgäste hatten Glück

Ein Unfall zwischen einer Regionalbahn und einem Lastwagen hat am Montagmittag in Eckernförde (Kreis Rendsburg) für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gesorgt. Der Zugverkehr zwischen Kiel und Flensburg wurde unterbrochen.

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall an einem Bahnübergang an der Berliner Straße. Augenzeugen berichten, dass ein Lkw beim Überqueren auf den Schienen zum Stehen kam. Der Zugführer einer Regionalbahn in Richtung Eckernförde erkannte das Hindernis offenbar zu spät und krachte in das Heck des Lastwagen.

Nach Zugunfall im Norden: Bahnstrecke gesperrt

Bei dem Zusammenstoß sei laut Polizei ein weiteres Fahrzeug beschädigt worden. Rund 70 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren im Einsatz. Die 18 Fahrgäste in der Bahn blieben laut Polizei unversehrt. Lediglich der Zugführer und der Beifahrer des Lkw wurden leicht verletzt. Die Bundespolizei übernahm die Ermittlungen. (ruega)