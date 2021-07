Großalarm im Norden: Feuerwehr evakuiert Hochhaus, 100 Retter im Einsatz

Rendsburg –

Großeinsatz im Hochhaus! In einer Rendsburger Tiefgarage hat es in der Nacht zu Sonnabend gebrannt. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die Mieter ihre Wohnungen verlassen. Mehr als 100 Retter waren im Einsatz.

Der Alarm ging gegen 3.20 Uhr in der Einsatzzentrale der Rettungsleitstelle ein. In einem Hochhaus am Ostlandring piepten mehrere Rauchmelder, aus der Tiefgarage drang schwarzer Qualm. Sofort rückten mehrere Löschzüge und Rettungswagen an.

Rendsburg: Massive Rauchentwickung in Hochhaus

38 Mieter wurden vorsorglich evakuiert. Verletzt wurde zum Glück keiner. Anwohner aus benachbarten Häusern wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. „Die massive Rauchentwicklung stellte uns vor große Probleme und erschwerte die Löscharbeiten“, sagte ein Feuerwehrmann zur MOPO.

In der Tiefgarage hatten zwei Autos gebrannt. Die Löscharbeiten und die anschließende Entrauchung nahmen viel Zeit in Anspruch. Erst gegen 6.30 Uhr konnten die letzten Feuerwehrfahrzeuge abrücken. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.